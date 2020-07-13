استشاري نفسي: الفتيات قد يخلقن قصص تحرش وهمية لكسب الشهرة





حملة فضح المتحرشين على مواقع التواصل الاجتماعي شاركت فيها العديد من الفتيات اللاتي قررن الإفصاح عن الوقائع التي تعرضن لها، لمعاقبة المتحرشين والسيطرة على الظاهرة التي تهين الفتيات، فأصبح التحرش هو تريند الفيسبوك وتوتير خلال الأيام الماضية ويشغل بال الجميع.





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تحدث الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي على مسألة التحرش، وأوضح أن 80 % من المتحرشين يتعاطون المخدرات، كما أشار إلى أن الأشخاص الذين يبررون التحرش يعانون مشاكل نفسية ويجب معاقبتهم لأن التحرش يعتبر جريمة ولها عقاب ولا يمكن تبرير هذا الفعل بأي شكل.





وعن تريند الفيسبوك أوضح الدكتور إبراهيم مجدي في تصريحات لـ صدى البلد، أن بعض الفتيات اللاتي يبحثن عن الشهرة يمكن أن يستغلن تريند التحرش المنتشر على فيسبوك، وقد تروي قصص ووقائع لم تحدث من الأساس لمجرد المشاركة في هذا التريند المنتشر ولكسب المزيد من التعاطف والتفاعل على حسابها.





وأشار إلى أن البعض الفتيات لديهن شخصيات مزاجية ويبحثن عن الشهرة، وقد يختلقن قصصا غير حقيقية عن تعرضهن للتحرش، لمجرد المشاركة في التريند السائد، وهنا لا بد من التحقق من بلاغ التحرش ومدى جديته وشخصية المتقدمة بالبلاغ للتأكد من الواقعة.









أما عن عقوبة المتحرش، فأكد استشاري الطب النفسي، أن عقوبة المتحرش بالسجن هي أمر غير كاف بل يخلق منه شخصا أكثر عنفًا وعدوانية وقد يتطور الأمر من التحرش للاغتصاب، فـ عقوبة السجن غير رادعة تمامًا للمتحرشين.

كما أوضح أن الأفضل تأهيل المتحرش نفسيًا أثناء فترة عقوبته بالسجن، وأن يتلقى جلسات تأهيل نفسي كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من دول العالم، كي يتم السيطرة على المشكلة من خلال العقوبة وأيضا العامل النفسي.