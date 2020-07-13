للوقاية من كورونا.. مدير عام التأمين الصحي ببني سويف يتفقد الإجراءات الوقائية بالوحدات

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، وحدات التأمين الصحي.





ورافقه الدكتورة رضا محمود مدير ادارة الشؤن الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى وعبد العزيز الديرى مدير إدارة العلاقات العامة والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.





وزار المدير العام وحدات التأمين الصحى في بنى سويف حيث تابع سير العمل بكل من عيادة السلام، مركز الأورام بحضور الدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات ومدير عيادة السلام، ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم وسؤال المرضى عن أى معوقات.





وتأتي الجولة التفقدية ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19"فيروس كورونا".

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كما تفقد غرف الكشف والصيدليات والمعامل بعيادة السلام، للتأكد من سير العمل بانتظام، وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات، وإتباع سياسات مكافحة العدوى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى ،وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة.





وتفقد مدير الفرع مركز الأورام بحضور الدكتور أحمد حسن مدرس علاج الاورام بكلية الطب جامعة بنى سويف، والدكتور مصطفى سعيد مقرر لجنه الاورام ورئيس قسم الاورام بمستشفي التأمين الصحي بني سويف والدكتورة ليديا فرج الله أخصائي علاج الأورام ومتابعة عدم وجود أى أعطال بالأجهزة وكذلك التأكد من مستوى النظافة لدورات المياه وتلاحظ مستوى النظافة جيد، وتوفير تهوية بصالات الانتظار.



