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مرأة

لتظبيط المزاج .. الموعد المناسب لشرب القهوة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعد القهوة من أكثر المشروبات المفضلة لدى الأفراد فهي تساعد على تحسين المزاج والتخلص من الصداع، بالإضافة إلى يتم تحضيرها بالعديد من الطرق.


ووفقا لموقع healthline، أفضل وقت لشرب القهوة هو من منتصف إلى وقت متأخر من الصباح عندما يكون مستوى الكورتيزول أقل.

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يستيقظون حوالي الساعة 6:30 صباحًا، هذه المرة بين 9:30 و 11:30 صباحًا وفي حين قد يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك.


ولم تلاحظ أي دراسات حتى الآن أي تأثيرات تنشيطية فائقة مع تأخير القهوة الصباحية، مقارنة بشربها فور صعودها.

ويوجد سبب آخر من تأخير القهوة الصباحية لأن الكافيين الموجود بالقهوة يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول.

وشرب القهوة عندما يكون مستوى الكورتيزول في ذروته قد يزيد من مستويات هذا الهرمون ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول على مدى فترات طويلة إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يسبب مشاكل صحية. 
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