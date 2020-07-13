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رياضة

أية الشامي: طائرة الأهلي للسيدات تستعد بقوة لحسم ثنائية الدوري والكأس

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدت أية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي سعادتها بعودة النشاط الرياضي، بعد غياب مدة طويلة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم.

وأضافت أية أن الرياضيين لم يتعرضوا لفترة توقف طويلة عن ممارسة الرياضة مثل هذه الفترة التي بلغت نحو 4شهور، مؤكدة أن ظروف البلاد كانت صعبة للغاية خلال الشهور الماضية، وكان لابد أن يظل الجميع في المنازل حتى نقلل من انتشار الفيروس.

وأكملت لاعبة الأهلي، أن الجهاز الفني حذر اللاعبات من زيادة الوزن خلال فترة توقف النشاط، مع خوض تدريبات بدنية منزلية للحفاظ على اللياقة البدنية، مثل الجري وتدريبات عضلات البطن.

وأشارت أية إلى أن الجهاز الفني وضع برنامجا بدنيا وفنيا لتجهيز اللاعبات مع عودة النشاط استعدادا لعودة المنافسات.

وقالت إن المدير الفني حمدي الصافي، شرح للاعبات صعوبة الوقت الحالي وضيق الوقت، وطالب الجميع بالالتزام وعدم الغياب عن التدريبات خلال الفترة المقبلة والتركيز لعودة المنافسات خلال الشهر القادم.

وأشادت أية بالدور الذي يقوم به النادي الأهلي في الحفاظ على سلامة اللاعبات والجهاز الفني، واتباع كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من خلال تعقيم أدوات التدريب والملاعب قبل وبعد التدريبات.

وعن المنافسات عقب عودة النشاط، أكدت، أن منافسات الدوري يتبقى فيها أربع مباريات وفي حالة الفوز في مباراتين فقط منها سيتم حسم اللقب، وفي مباريات الكأس لم يحدد الاتحاد المنافسين حتي الأن لكن الفريق جاهز لكافة التحديات وللتويج بكل البطولات.

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