دراسة صادمة: التعافي من كورونا لا يحقق مناعة ضده ويمكن الإصابة به مجددا

زعمت دراسة جديدة، أن المتعافين من فيروس كورونا لا تتطور مناعتهم بقوة ضد الفيروس التاجي.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون الذين ينظرون إلى كيفية تفاعل الجهاز المناعي في الأشخاص الذين تعافوا من كورونا، أنه بالفعل لا يتوفر لديهم نفس الحماية أو المناعة المطلوبة كما هو كان متوقعًا.





وأفاد الباحثون، بأن في بعض الأمراض مثل الجدري يمكن للجسم أن يصده قبل أن تبدأ الأعراض إذا عاد إلى الجسم مجددًا، لكن الفيروس التاجي المسمى بـ SARS-CoV-2 ، لا يبدو أنه يحقق هذه الاستجابة لدى كل من المتعافين منه، وهذا الأمر يوجه ضربة للآمال بوجود مناعة من دون لقاح.





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ووجدت دراسة أجريت على 41 شخصًا في أستراليا أن ثلاثة منهم فقط طوروا استجابة مناعية قوية بما يكفي للأجسام المضادة يمكنهم منع نصف الفيروسات إذا دخلوا إلى الجسم مرة أخرى.





في المتوسط، كانت الأجسام المضادة للجهاز المناعي قادرة فقط على حظر 14.1 في المائة من الفيروسات التاجية إذا تعرض شخص ما للمرض مرة أخرى، مما يجعل من المحتمل أن يصاب شخص ما بالمرض مرة أخرى.





وحذر الباحثون الأستراليون من أن هناك حاجة ماسة إلى لقاح لأن تناول Covid-19 مرة واحدة قد لا يحمي الناس من الحصول عليه مرة أخرى.





وتأتي الدراسة في الوقت الذي قالت فيه إحدى شركات الأدوية الرائدة في العالم اليوم إنها ستبدأ تجربة علاجية على المرضى في المملكة المتحدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تعزيز جهاز المناعة لدى شخص ما بشكل مصطنع حتى يتمكنوا من محاربة المرض كما لو كان لديهم بالفعل.