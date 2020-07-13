جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كتاب أثرى إلى النمسا

أحبطت جمارك دمياط برئاسة علي سلامة، محاولة تهريب كتاب أثرى قديم داخل حاوية مصدر لـ النمسا.
قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي اليوم، إن الكتاب كان مكتوبا بخط اليد باللونين الأسود والأحمر بطول 22.5 سم وعرضه حوالي 25 سم وسمكه 4 سم ونصف ويحتوي الكتاب على 207 ورقات منها 206 ورقات متن بالإضافة لورقة واحدة بمفردها فارغة في نهاية الكتاب وغلافة من الجلد الأحمر الداكن، إذ تم إثبات أثريته من اللجان المختصة.
اقرأ أيضا:أضاف التقرير أن الكتاب عبارة عن مخطوطه أثرية قديمة ترجع لعام 1577 بتقويم الشهداء وكتب فى دبى الأنبا انطونيوس غرب البحر الأحمر ونفذ على ورق الكاغد باللونين الأحمر والأسود بأسلوب الخط العربى المخفف والمنقوط باللغتين العربية والقبطية على مستوى السكر وله بعض الزخارف الفنية القبطية وتم ترميمه فى عهد لاحق لوقت الصياغة، ويعد المخطوط أول كتابات الراهب دوس الذى نفذ الكتاب كما هو مدون بالصفحة الأولى.
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وتم تشكيل لجنة جمركية من "أحمد البيلي، مصطفى يوسف، محمد نور، أيمن دسوقي" وتحرير محضر بالواقعة بعد إخطار عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.