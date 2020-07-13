الشباب وقيم المواطنة في المجتمع العربي.. كتاب جديد عن مخبر التمكين الاجتماعي

صدر عن مخبر التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة في البيئة الصحراوية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط (جنوب الجزائر)، كتابٌ جماعيٌّ بعنوان " الشباب وقيم المواطنة في المجتمع العربي .. واقع الممارسات والتحوُّلات الراهنة".





ويتضمن الكتاب الذي أشرف عليه د.علي بوخلخال بحوثًا ودراسات لمجموعة من الأكاديميين في تخصُّصات علميّة مختلفة.





ومن الدراسات التي يتضمنها الكتاب، واحدة بعنوان "مفهوم المواطنة وتجلياتها في التراث الإسلامي"، حاول من خلالها د.مصعب جعفورة التأصيل لمفهوم المواطنة في التراث الإسلامي، ويبحث في جذور هذا المصطلح الذي لا تكاد تخلو منه أغلب الدساتير الحديثة. وفي دراسة أخرى بعنوانه "المواطنة قيمٌ اجتماعية"، يبين د.عيسى يونسي، العلاقة بين المواطنة والقيم الاجتماعية.





وعن علاقة الشباب بالمواطنة، قدّمت د.وهيبة عيساوة دراسة بعنوان "مفهوم الشباب في أهمّ الحقول المعرفية"، بينما قدمت د.صبرينة بايود دراسة بعنوان "الشباب وثقافة المواطنة.. المدلول والأبعاد السوسيو-سياسية".





وناقش د.سعيد زيوش كيفية تعزيز قيم المواطنة لدى النشء من خلال الأسرة والمدرسة، في حين تناول د.العربي حران المواطنة الرقميّة مطلبًا حضاريًّا، باحثًا في دلالاتها المعنوية ومسلطًا الضوء على مخاطرها وأدوارها.





وبخصوص الأدوار التي من الممكن أن يؤديها الإعلام في ترسيخ قيم المواطنة، تضمّن الكتاب مجموعة من المقالات، أبرزها عن تأثير الإعلام الجديد على ممارسة المواطنة في المجتمع العربي (خيرة العيدي)، ودور وسائل الإعلام الإلكترونيّة في ترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب الجامعي (حسين زيدان)، ودور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية المواطنة الافتراضية لدى الشباب (د.سمير فريد)، ودراسة ميدانية حول دور شبكات التواصل الاجتماعي في ترسيخ قيم المواطنة، إضافة إلى دراسة للدكتورة أميرة محمد سيّد أحمد تضمنت مقترحات للارتقاء بجودة المحتوى المعلوماتي المثار عبر فضاءات الحوار الافتراضي للحفاظ على الهوية الوطنية، مع تقديم (فيسبوك) أنموذجًا.





وقدّم باحثون آخرون دراسات حول مواضيع ذات صلة بالمواطنة، مثل تأثير مؤسّسات التنشئة الاجتماعية والتربية على المواطنة لدى الشباب الجامعي (د.حفيظة خليفي)، ودور المؤسّسات التربوية في غرس قيم المواطنة الرقمية (آسيا أوباح)، والبعد القومي والقيمي للجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي (خالد زحزاح)، ودور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة (مونية زوقاي)، ودور مؤسّسات إعادة التربية في غرس قيم المواطنة لدى جنوح الأحداث (د.دليلة بدران)، ودور مؤسّسات المجتمع المدني في تعزيز المواطنة الفعّالة لدى المجتمع اللّيبي (د.الفاتح عبد السلام أحمد الأعور)، وقيم المواطنة كمقاربة علاجية لتحديات الظاهرة الطائفية.. إمكانات المواجهة وحدود التأثير (محمد المهدي شنين)، ومفهوم المواطنة وآليات تعزيز القيم المشتركة (موسى خويلد)، والحوار طريق للمصالحة والالتقاء بين الناس (د.حسيبة شهرة).