AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا العدو الأول .. الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الصحي فى العالم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:10 م
مدير عام منظمة الصحة
مدير عام منظمة الصحة العالمية
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرسيوس، أن العديد من الدول تتحرك في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال تيدروس أدهانوم، إن فيروس كورونا يعد العدو الأول للعالم، لكن أفعال العديد من الحكومات والشعوب لا تعكس ذلك.

اقرأ أيضا:

وأشار إلى أن الرسائل المختلطة من القادة وعدم التزام المواطنين بإتباع الإرشادات الصحية، سيقوض مكافحة فيروس كورونا والوصول إلى الإصابات، وسيصبح الوضع أسوأ وأسوأ.

وأكد جيبرسيوس أن إصابات كورونا في ازدياد مطرد، محذرا من تدهور الوضع الصحي حول العالم، داعيا كل قائد وحكومة وكل المواطنين بالالتزام بواجبهم لإنهاء المعاناة التي يعيشها الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا..الصحة العالمية: يجب الانخراط مع الوضع الجديد..فيديو

أحد الأدوات .. الصحة العالمية: الكمامات فقط لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا.. والوفيات 4648

الصحة العالمية تتوقع موعد الحصول على لقاح ناجح لـ كورونا

صدمة فى الإصابات.. وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز ال 10 ألاف حالة فى أفريقيا

نكسة للتعاون الدولى.. ألمانيا تعلق على انسحاب أمريكا من الصحة العالمية

ترشيحاتنا

حب انقلب إلى عداوة.. القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

بعد صورة حمام السباحة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تستفز جمهورها

مفيش علاج وأعداد مصابي كورونا بتقل .. المصل واللقاح يكشف السبب

بعد اعتذار الكاميرون .. قرار عاجل من الكاف لحسم مصير نهائيات أبطال إفريقيا

أيقونة الجمال والرقي .. رجاء الجداوي في عيون الأجانب

AdvertisementS

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

تحرك عاجل من البرلمان لصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق توشكى بحلوان

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

بسبب كورونا.. الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب

نائب محافظ البنك المركزى:إصدار عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات فى هذا الموعد

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها