كورونا العدو الأول .. الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الصحي فى العالم

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرسيوس، أن العديد من الدول تتحرك في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال تيدروس أدهانوم، إن فيروس كورونا يعد العدو الأول للعالم، لكن أفعال العديد من الحكومات والشعوب لا تعكس ذلك.





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وأشار إلى أن الرسائل المختلطة من القادة وعدم التزام المواطنين بإتباع الإرشادات الصحية، سيقوض مكافحة فيروس كورونا والوصول إلى الإصابات، وسيصبح الوضع أسوأ وأسوأ.



