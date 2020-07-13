في ربيع الجيزي والنادي السويسري.. أسماء الفائزين بتخصيص محال من جهاز تشغيل الشباب بالجيزة.. مستندات

أعلنت محافظة الجيزة، أسماء الشباب الذين تم الموافقة على حصولهم على محال من خلال جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب.





وشملت الكشوف حصول 59 شابا من أبناء المحافظة على محال، في مناطق المحال الكائنة بشارع ربيع الجيزي بحي جنوب الجيزة، وشارع النادي السويسري.









كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه باستغلال المحلات الموجودة أعلى نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين، خلال زيارته لمنطقة المنيرة، للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.







