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أردوغان فقد عقله.. شاهد | الرئيس التركي يعد بعدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ويصفه بـ "الفخ"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:26 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
تستمر سقطات أردوغان، وذلك عندما قرر تحويل «آيا صوفيا » إلى مسجد، وناقض أردوغان نفسه عندما ظهر في فيديو قديم له يؤكد فيه أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد فخ.

وعرض فضائية "الغد" تقريرا يرصد تناقض أردوغان ورفضه في فيديو قديم له تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قائلا: " لو حولنا أيا صوفيا إلى مسجد ستكون الفاتورة السياسية ثقيلة جدا".

وتابع أردوغان في فيديو قديم له قائلا: "دعونا لا ننسى أن لدينا آلاف المساجد حول العالم، واسأل الذين يريدون تحويل أيا صوفيا إلى مسجد هل فكرتم في المساجد المتواجدة حول العالم ستحرق عن عمد".

وأكمل أردوغان المتناقض قائلا: "أنا كقائد سياسي لم أفقد عقلي حتى يخدعني هذا الفخ".

وعلى الرغم من تصريحات أردوغان السابقة الرافضة لذلك إلا أنه خرج على العالم كله مؤخرا معلنا تحويل أيا صوفيا إلى مسجد.
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