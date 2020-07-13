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أخبار البلد

الجماعة الصحفية تنعى الكاتب الصحفي محمد منير

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعت الجماعة الصحفية الكاتب الصحفي، محمد منير، عقب وفاته اليوم بعد فترة وجيزة من إخلاء سبيله بدون ضمانات.

تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بنعى الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة .

وتقدم الدكتور عبدالرحيم علي،  عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، بخالص التعازي إلى الصحفي حازم منير فى وفاة الكاتب الصحفي محمد منير الذى وافته المنية اليوم ، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اخلت سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون ضمانات، حيث كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020.

وكان منير محتجزًا في مستشفى ليمان طرة، حيث خضع لفحوص طبية عدة لمعاناته من بعض الأمراض، وفور صدور قرار النيابة غادر محمد منير مستشفى السجن إلى منزله مباشرة بعد تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه بسرعة وسهولة ودون أي عوائق.

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