مناهج النقد الأدبي.. كتاب جديد عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب "مناهج النقد الأدبي" للناقد د. شكري عزيز ماضي، الذي يتسم بالإحاطة والشمول والدقة واللغة المنضبطة الواضحة، وبتطبيقاته المتنوعة للمناهج النقدية، وبفحص المفاهيم والتصورات ومنطلقات كل منهج.





كما يتسم الكتاب ببيانه مدى فاعلية الأدوات والخطوات الإجرائية في تناول النصوص وتحليلها ونقدها، ويقوم الكتاب الذي يقع في 456 صفحة من القطع الكبير، بتطبيقات عملية على نصوص إبداعية عربية، قديمة وحديثة، شعرية ونثرية، ويختبر، من خلال هذا كله، مناهج النقد الأدبي الراسية والفاعلة في حقل النقد الأدبي من مثل النقد الكلاسيكي، والنقد الرومانسي، والنقد التاريخي، والنقد النفسي، والنقد الأسطوري، والنقد الواقعي السحري، والنقد الاجتماعي والجمالي.





ويختبر الكتاب تيارات أخرى من مثل: النقد البنيوي، والنقد ما بعد البنيوي (التفكيك)، والنقد الثقافي، والنقد النسوي، والأسلوبية، والقراءة التأويلية، ونقد ما بعد الكولونيالية.





ويلحظ القارئ - إضافة إلى اهتمام الماضي بالتطبيق- غزارة المادة المدروسة وامتدادها عبر الأزمنة والامكنة، ووفرة الأغراض، وتعدد التوجهات النقدية، وتنوع النصوص والأطر الفلسفية والمصطلحات.





ويسعى هذا الكتاب، من وراء هذا كله، إلى إثارة الأسئلة والتساؤلات التي من شأنها إعادة الفاعلية والتوازن لنسق تكويني مهم من أنساق الثقافة العربية المعاصرة، وفتح أفق جديد في مسار النقد العربي، يعبّد الطريق بين الجامعة والشارع، وبين الأدب والنقد، وبين النقد والجمهور، ويعيد إلى "القارئ العادي"، الذي أُهمل في الآونة الأخيرة، حقه في معرفة "المناهج" وجذورها، ويمكّنه من تبديد الرهبة الناتجة عن تدفق "التيارات" المتشابكة الغامضة.