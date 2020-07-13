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ديني

الأزهر: ضبط 19 حالة غش بين طلاب الثانوية اليوم.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:49 م
محمد شحتة
كشف الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل امتحان مادة الصرف اليوم الإثنين، ضمن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال خليل في المؤتمر الصحفي الذي تبثه الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك، إن جميع الطلاب التزموا بالتدابير والإجراءات الإحترازية حتى صار الأمر ثقافة اعتاد عليها طلاب الثانوية الأزهرية.

وكشف أنه تم ضبط 9 حالات غش إلكتروني و10 حالات غش ورقي، علاوة على عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة وتم التعامل معها بحسم.

وأشار إلى أنه تم الغاء ندب رئيس لجنة و7 أعضاء واثنين من العمال.
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