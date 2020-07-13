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رياضة

مانشستر يونايتد يحاول ضم نجم ريال مدريد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة

ينوي نادي مانشستر يونايتد، الصيف القادم، الحصول على خدمات أحد نجوم ريال مدريد، بحسب تقرير صحفي إسباني.

 

وخاميس رودريجيز، صانع ألعاب منتخب كولومبيا، عاد إلى صفوف نادي العاصمة الإسبانية مدريد، مطلع منافسات الموسم الرياضي الجاري، بعد أن قضى موسمين في بايرن ميونيخ، على سبيل الإعارة، لكنه عانى من قلة المشاركة تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، حيث ظهر فقط في 8 مباريات رسمية بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

 

أزمة خاميس في ريال مدريد، تخطت مجرد عدم مشاركته، إذ يتعمد المدرب الفرنسي تجنب الحديث عنه باستفاضة حين يخرج إلى المؤتمرات الصحفية، بينما شدد اللاعب بنفسه على أنه لا يعرف سبب جلوسه على مقاعد البدلاء طيلة الوقت، كما أكد أن إدارة ناديه حرمته من الرحيل الصيف الماضي، دون أسباب.

 

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الإثنين، عن أن خاميس يظهر بقوة على طاولة اهتمامات مانشستر يونايتد.

 

ولدى الشياطين الحمر نجوم قادرون على صناعة اللعب، أمثال برونو فيرنانديز وبول بوجبا، لكن نجم منتخب كولومبيا، له رونقه الخاص، وإمكانياته الفريدة من نوعها، لذا يود المدير الفني أولي جونار سولشاير ضمه إلى صفوفه.

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