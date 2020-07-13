فصلها عن الهيئة العامة.. مقترح بنقل تبعية الطرق الداخلية للوحدات المحلية

طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستقلال الطرق الداخلية بالمحافظات والموجودة بالمراكز عن الهيئة العامة للطرق لتتبع الوحدات المحلية بكل محافظة، للتسهيل على المواطن ولضمان سرعة حل المشكلات الخاصة بهذه الطرق والشوارع.

وأوضح "الدامي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حديثه لا يعني اللامركزية بل استقلال الوحدات المحلية استقلالا كاملا عن هيئة الطرق، بحيث يكون لكل وحدة محلية ميزانية مستقلة للطرق الموجود داخل نطاقها منعا للتشابك بين الجهات، الأمر الذي يعرقل خطط التنمية والإصلاح بهذه الطرق.





وتساءل النائب "كيف تتبع الطرق داخل المراكز الهيئة العامة للطرق في ظل وجود وحدات محلية منوطة بهذه المسئولية؟"، لافتا إلى أن أي عملية إصلاح أو صيانة لهذه الطرق تحتاج إلى موافقة الهيئة العامة للطرق واتخاذ العديد من الإجراءات التي تستغرق المزيد من الوقت والجهد.





ونوه بأن تنفيذ طلبه سيجعل الهيئة العامة للطرق مختصة بالمشروعات والطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية، فيما ستختص الوحدات المحلية بالطرق والشوارع الداخلية، الأمر الذي يجعل الجهتين أكثر سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات بدون تشابك أو بيروقراطية.