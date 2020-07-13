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محافظات

ضبط 16 مخالفة متنوعة في حملة للتموين بشوارع الغربية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:31 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
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احمد علي
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان الحملات التموينية مستمرة بنطاق المحافظة لفرض الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتصدي بحسم وحزم للمخالفين والخارجين عن القانون.

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أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عن تحرير 16 مخالفة متنوعة اليوم في حملة مكبرة لمركز ومدينة السنطة،  ضمت كلا من نجاح عرفه مدير عام إدارة تموين السنطة، واحمد فهمي رئيس قسم التجاره الداخلية بالإدارة والسعيد سلامه ورمضان شريف المفتشان بالرقابه التجارية. 

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 1 مخالفة زيت طعام مخالف للقرار رقم 339 لعدم تدوين سعر البيع علي العبوة، وعدد 7 مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 1 مخالفة امتناع عن بيع سلعة السجائر بقصد الاحتكار، وعدد 1 مخالفة عرض عصائر وشيبسيات منتهية الصلاحية، وعدد 2 مخالفة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ، وعدد 4 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار وتم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .
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