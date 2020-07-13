ضبط 16 مخالفة متنوعة في حملة للتموين بشوارع الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ان الحملات التموينية مستمرة بنطاق المحافظة لفرض الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتصدي بحسم وحزم للمخالفين والخارجين عن القانون.





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أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية ، عن تحرير 16 مخالفة متنوعة اليوم في حملة مكبرة لمركز ومدينة السنطة، ضمت كلا من نجاح عرفه مدير عام إدارة تموين السنطة، واحمد فهمي رئيس قسم التجاره الداخلية بالإدارة والسعيد سلامه ورمضان شريف المفتشان بالرقابه التجارية.



