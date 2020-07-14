سؤال عجيب عن الارتباط بين الجنسين لدار الإفتاء.. ومستشار المفتي يرد .. فيديو

أما لو ارتبطت البنت بشخص وعشمها بأنه معاها على طول ولن يفرقهما الموت ..إلخ، فلا عجب أن يأتى قول:" أنا متعلقة في رقبته "، لذا يجب على كل بنت ووالديها أن ينصحوها بأن تتبع الخطوات الصحيحة عندما تقرر الارتباط، ولو مات الخاطب؛ لا إثم عليه ولا حرج ، لأن قضاء الله - تعالى- جاءه،

ولا يحاسب يوم القيامة إلا إذا كانت نيته الخداع أو الكذب،