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محافظات

الأحد القادم.. توقيع الفحص الطبي علي مستفيدي تكافل وكرامة في جنوب سيناء

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:01 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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ايمن محمد
أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن بدء أعمال القمسيون الطبي بالمديرية في توقيع الكشف والفحص الطبي لطالبي تكافل وكرامة بجنوب سيناء إعتبارا من الأحد القادم.

ويأتي ذلك لتحديد الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة العاجزين عن العمل والكسب لأسباب صحية.

يأتي ذلك بعد أن تقرر إستئناف العمل بالقمسيون الطبي لتوقيع الكشف والفحص الطبي علي طالبي تكافل وكرامة.

وأوضحت الدكتورة مها النموري مدير القمسيون الطبي بالمديرية، بأنه تقرر توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية على طالبي تكافل وكرامة لتحديد أنواع الإصابات والعجز والإعاقة سواء الذهنية أوالبصرية أوالسمعية والمرضي المصابين بأمراض مزمنة أدت إلى إعاقة أو عجز إعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو الجاري.

ونصحت مديرية الصحة، طالبي الفحص الطبي والمترددين علي القمسيون الطبي الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة لتسهيل عمل الفريق الطبي لمنع إنتشار العدوي.
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