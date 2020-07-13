واقعة مؤلمة.. كلب ينهش جسد بنت البواب حتى الموت في الغربية

شهد سطح منزل سكني بشارع الجلاء بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع ابنة حارس عقار " البواب" متأثرة بجراحها إثر قيام كلب بنهشها وعقرها حتى الموت أعلى سطح العقار وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام .





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم كفر الزيات يفيد بورود بلاغات من الأهالي تفيد بقيام كلب مملوك لأحد السكان بعقر ابنة حارس العقار وتدعى "س" تبلغ من العمر ٥ سنوات، ولفظت أنفاسها متأثرة بجراحها .





كما انتقلت قوة من مباحث كفر الزيات إلى محل الواقعة وتبين من خلال التحقيقات ، أن الطفلة كانت تلهو على سطح العقار أثناء قيام الأم بنشر الغسيل، ثم هاجمها الكلب وعقرها من رقبتها ومن أماكن مختلفة فى الجسد ولم تستطيع الأفلات منه برغم محاولات أصحابه أنقاذها .

كما تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى كفر الزيات للكشف عليها من الطب الشرعي واستخراج تصريح بدفنها.



