لا ينتمي لحكومة أو حزب.. 9 شروط لتعيين محافظ البنك المركزي

تسعى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة الحالية للانتهاء من مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإقراره نهائيا خلال الجلسات المقبلة.





وحددت اللجنة شروط تعيين البنك المركزي ومجلس الإدارة، وطبقا لمشروع القانون يحظر على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب أو كیان سیاسی، وهو ما ابدي مجلس الدولة ملاحظة عليه بشأن ماهية تعريف الكيان السياسي، لذلك قامت اللجنة بحذف المصطلح منعا لإثارة اللغط.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد بعد تعديل اللجنة على أن يُشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي:

1- أن يكون مصرية من أبوين مصريين.

2- أن يكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماست بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.

4- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بحكم أو بقرار تأديبي نهائی.

5- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.

6- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهما في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.

7- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

8- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی.

9- ألا يكون عضوا في الحكومة.