محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير منفذ توزيع المياه

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروج بضرورة الاسراع فى انهاء اعمال التطوير بغراب توزيع مياه بمنطقة الريفية والكيلو 8 لتقديم خدمات توزيع المياه فى المناطق البعيدة عن الشبكة.





واضاف خلال تفقد محافظ مطروح اعمال تطوير وتوسعة غراب توزيع مياه الشرب بمنطقة الريفية وان غراب توزيع المياه يجرى تطويره حاليا من خلال 8 فتحات موزعة لخزانات سيارات توزيع المياه فى نفس الوقت وتشغيلها إليكترونيا من خلال غرفة تحكم إليكترونيا منعا لإهدار المياه والتحكم فى كميات المياه التى يتم ضخها والمقرر الانتهاء منه خلال اسبوعين.





واشار الى انه يتم حاليًا الخدمة من خلال غراب منطقة القصر وكليوباترا وبالكيلو 9 لخدمة المواطنين ، ومشددًا على إلتزام جميع العاملين بإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم .





كما تابع محافظ مطروح بدء أعمال محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة الريفية والتى تم تسليم الارض وجارى إدراجها فى الخطة الحالية مع بدء الاعمال الشهر القادم ، مع ضرورة التوصيلات المنزلية على صرف الصحى قبل بدء توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمنطقة جنوب الريفية .





كما تفقد محافظ مطروح مد شبكة الصرف الصحى بمنطقة الكيلو 4 غرب الطريق الدولى الساحلى والتى تم الإنتهاء منها بشارع السجل المدنى والاذاعة، وكذلك شبكة الغاز الطبيعى والمنظومة الرقمية موجها بسرعة تسوية الشارع وتكثيف أعمال النظافة مع تطهير البلاعات واحكام الاغطية عليها، والتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الاسكان ومديرية الطرق للاسراع فى اعاادة الشبئ لآصله والبدء فى رصف الشارع تيسيرا على المواطنين .





بينما اشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجودة الاعمال مع التوجيه بالاسراع بها والاشادة بجهود جميع العاملين مع تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد .





رافق اللواء المحافظ خلال الجولة الميدانية كلا من وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان ، والمهندس احمد نصر مدير جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب ولاصرف الصحى بمطروح والمهندس سعيد خليل نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة.



