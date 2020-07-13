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برلمان

رئيس "الإصلاح والنهضة": النخبة المؤهلة أهم أركان التنمية السياسية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:56 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن التنمية السياسية جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه من أهم أركان تلك التنمية وجود النخبة المؤهلة لممارسة التنمية المنشودة.


وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هناك مواصفات لشاغل الوظيفة العامة والتي منها الترشح للمجالس النيابية المختلفة، ومنها التأهيل المعرفي من الدراسات النظامية وكذلك الدورات التدريبية، والواقع العملي والخبرة في العمل الجماهيري العام، بالإضافة إلى تبني قيم السياسة خدمة وشعار السياسة النظيفة، وأن يكون خلوقا مهذبا نظيف اليد، مضيفا أنه قبل ذلك لابد من توفر الحس الوطني ومراعاة الثوابت الاجتماعية.


يذكر أن حزب الإصلاح والنهضة استقر على مرشحيه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المصري بعد تحقيقهم للمعايير التي وضعها المكتب السياسي بالحزب.
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