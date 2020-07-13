اليأس يخيم على شاطئ الأمل.. فشل العثور على جثة طالب جامعي غرق منذ 4 أيام بمصيف بلطيم.. شاهد

بكاء وعويل وألم.. هذا هو الحال شاطئ "الأمل" بمصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الذي شهد غرق، طالب جامعي بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وسط محاولات وجهود مضنية للعثور على جثته، بين الصخور وفي قاع البحر، على مدار 4 أيام.





أسرة الشاب نور كلش، التى كانت تنظر تخرج نجلها في كلية الهندسة، خلال العامين المقبلين، شاءت الأقدار، أن تكون نهايته في شاطئ الأمل، الذي يبدو أنه ليس له من اسمه نصيب، وتحول من الأمل إلى شاطئ الألم والأحزان والفراق.





تداول أصدقاء وأقارب، مقطع فيديو لوالدة الطالب الغريق نور كلش، تبكي في مشهد إنساني مؤثر، يبرز حرقة وألم الأم المكلومة على فراق نجلها البار بها، التي كانت تنتظر حفل تخرجه وزفافه إلا أن الأقدار شاءت أن تراه في هذه الظروف الصعبة.





أسرة الشاب وأهالي قريته "الرغامة" بمركز الرياض، تتواجد على شاطئ المصيف، ومنهم من تطوع في محاولات البحث عن جثمانه للعودة إلى القرية التي تحولت إلى سرادق عزاء كبير حزنًا على وفاة ابنها الشاب نور كلش، وسط حالة من الحزن الشديد الذي سيطر على أسرته وأقاربه، فلم يذقوا طعم النوم منذ 4 أيام.





وتتواصل جهود الإنقاذ في محافظة كفر الشيخ، على مدار 4 أيام متواصلة للبحث عن جثمان الشاب الغريق، بمشاركة غواصين وشباب متطوعين، فضلًا عن مشاركة المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم السابق، الذي شارك المنقذين في محاولات العثور.





ومن جانبه، تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد يفيد تعرض غرق الشاب "نور كلش" طالب بكلية الهندسة، ومقيم بقرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض بشاطئ الأمل مصيف بلطيم، أثناء الاستحمام في مياه المصيف.





وتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع أسرة الشاب الغريق، موجهًا رجال مصيف بلطيم، ببذل كافة الجهود المضنية من أجل العثور على جثمان الشاب، نظرًا لفاجعة هذا الحادث الأليم، الذي أدمي قلوب شباب وأهالي محافظة كفر الشيخ حزنًا على وفاة الشاب غرقًا في أعماق المصيف.





وفي سياق متصل، شارك الآلاف من شباب محافظة كفر الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، و"تويتر"، في الهاشتاج #أنقذوا_نور_كلش_غريق_مصيف_بلطيم، وسط سيل من التعليقات الحزينة على فراق هذا الشاب الذي لقي مصرعه في مصيف بلطيم.