دعم روسي لمصر .. مستشار ليبي يكشف آخر تطورات التدخل التركي في بلاده

قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الامن القومي، ان ما يحدث في ليبيا من التدخلات التركية بمثابة مهزلة، موضحا أن الدبلوماسية المصرية تحاول أصلاح ما أفسده الجميع في ليبيا.





وأشار الرميح خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على صدى البلد وتقدمه «عزة مصطفى»، أن التصريحات الوقحة الصفيقة التي أصدرها وزير الخارجية التركي بخصوص اقتحام الجفرة سرت، مشيرا إلى أنه ليس له حق في تلك التصريحات لان ليبيا ليست ولاية عثمانية.





أكد الرميح، ان القوات المسلحة الليبية والدولة الصديقة على أتم استعداد لمنع تركيا من العبث والتهور في ليبيا؛ منوها أن هناك دعم روسي كامل للمبادرة المصرية بخصوص عدم تجاوز الخط الأحمر الذي سبق وأن اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار الرميح، أن ما يقوم به المعتوة الارهابي الاجرامي من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو لتبيض وجه من العمليات الإرهابية.