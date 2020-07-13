AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أستاذ جامعي يطالب بتغيير مصطلح "التعليم الهجين" بعد الإعلان عن تطبيقه العام المقبل

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:22 م
التعليم الهجين
التعليم الهجين
Advertisements
ثابت البطل
قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه يتمنى استبدال مصطلح "التعليم الهجين" الذي أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن دراسته لتطبيقه العام الدراسي المقبل والذي اعتبره غير ملائم في مجال العملية التعليمية، إلى مصطلح أكثر ملائمة مثل "التعليم المزدوج" أو "التعليم المتكامل أو الشامل" أو "التعليم المدمج" أو التعليم الحديث" وهي مصطلحات أكثر قربا من المعني والتطبيق وأكثر وقعا علي الأذن من مصطلح "التعليم الهجين".

اقرأ ايضا |

وأضاف المرسي في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه أما فيما يتعلق بالكتاب الجامعي المطبوع في العام الدراسي القادم في حال استمرار أزمة كورونا فهناك بدائل أخري أهمها توفير نسخة الكترونية لكل مادة بنظام PDF لكل طالب يستطيع الحصول عليها من خلال صفحته الشخصية علي موقع الكلية، وذلك مقابل بعض المصروفات المخفضة لهذه الكتب الالكترونية تضاف علي المصروفات الدراسية في بداية كل فصل دراسي

وأوضح أن هذا التوجه أخذت به بعض الكليات وطبقته حتي قبل أزمة كورونا وهو أمر يحقق فائدة مزدوجه لكل من الطالب والأستاذ الجامعي أيضا، تعويضا عن توزيع كتابه مطبوعا.

اقرأ ايضا |

وقال: أما في حال انتهاء أزمة كورونا فيمكن استمرار توزيع الكتاب الجامعي الكترونيًا، مع وجوده مطبوعا في المكتبات لمن يود أيحتفظ بالنسخة مطبوعة.

وأخيرا قال: يجب أن نضع في الاعتبار طبيعة بعض المواد الدراسية التي لا تلتزم بإقرار كتاب معين أو محدد للمنهج الدراسي، وتمنح الطالب بدائل لعدد من الكتب يبحث في الموضوع الدراسي من خلالها، ومثل هذه المواد الدراسية يمكن توفير بدائل الكتب المطروحه أيضا الكترونيا للطلاب مقابل رسوم مخفضة أو رمزية تشجيعا للطلاب على البحث والدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ طلاب جامعة حلوان.. يمكنك سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بهذه الطريقة

خطة العام الجامعي الجديد تثير الجدل.. مطالبات بتأهيل أعضاء هيئة التدريس قبل التطوير.. وأصوات تنادي بمعالجة مشكلة الإنترنت لضمان نجاح التطبيق

أستاذ جامعي: «التعليم الهجين» توجه عالمي ثابت بسبب كورونا أو بغيرها

بعد إعلان ملامح خطة التعليم الهجين.. الأعلى للجامعات: 50% منه إلكترونيا والآخر بالحضور .. والطلاب: الأنسب في ظل الظروف الراهنة

أخبار التعليم.. 20 طالبا في اللجنة بامتحانات القاهرة.. ورئيس الجامعة البريطانية يتفقد سير اختبارات 10 برامج دراسات العليا بـ 4 كليات

25 طالبًا بالفصل و50 بالمدرج.. برلمانية: تطبيق النظام الهجين بالمدارس والجامعات

ترشيحاتنا

بعد إصابة 4.. لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا

شكوى جديدة.. الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بحماية قيم المجتمع من تجاوزات رئيس الزمالك

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم

ليلى أحمد زاهر فى إطلالة جذابة على إنستجرام .. شاهد

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير