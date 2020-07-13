أستاذ جامعي يطالب بتغيير مصطلح "التعليم الهجين" بعد الإعلان عن تطبيقه العام المقبل

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه يتمنى استبدال مصطلح "التعليم الهجين" الذي أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن دراسته لتطبيقه العام الدراسي المقبل والذي اعتبره غير ملائم في مجال العملية التعليمية، إلى مصطلح أكثر ملائمة مثل "التعليم المزدوج" أو "التعليم المتكامل أو الشامل" أو "التعليم المدمج" أو التعليم الحديث" وهي مصطلحات أكثر قربا من المعني والتطبيق وأكثر وقعا علي الأذن من مصطلح "التعليم الهجين".





اقرأ ايضا |





وأضاف المرسي في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه أما فيما يتعلق بالكتاب الجامعي المطبوع في العام الدراسي القادم في حال استمرار أزمة كورونا فهناك بدائل أخري أهمها توفير نسخة الكترونية لكل مادة بنظام PDF لكل طالب يستطيع الحصول عليها من خلال صفحته الشخصية علي موقع الكلية، وذلك مقابل بعض المصروفات المخفضة لهذه الكتب الالكترونية تضاف علي المصروفات الدراسية في بداية كل فصل دراسي





وأوضح أن هذا التوجه أخذت به بعض الكليات وطبقته حتي قبل أزمة كورونا وهو أمر يحقق فائدة مزدوجه لكل من الطالب والأستاذ الجامعي أيضا، تعويضا عن توزيع كتابه مطبوعا.





اقرأ ايضا |





وقال: أما في حال انتهاء أزمة كورونا فيمكن استمرار توزيع الكتاب الجامعي الكترونيًا، مع وجوده مطبوعا في المكتبات لمن يود أيحتفظ بالنسخة مطبوعة.





وأخيرا قال: يجب أن نضع في الاعتبار طبيعة بعض المواد الدراسية التي لا تلتزم بإقرار كتاب معين أو محدد للمنهج الدراسي، وتمنح الطالب بدائل لعدد من الكتب يبحث في الموضوع الدراسي من خلالها، ومثل هذه المواد الدراسية يمكن توفير بدائل الكتب المطروحه أيضا الكترونيا للطلاب مقابل رسوم مخفضة أو رمزية تشجيعا للطلاب على البحث والدراسة.