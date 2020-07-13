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فن

آمال مثلوثي تجمع 40 فنانا عربيا وعالميا في أوبريت "كلمتي حرة"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعادت الفنانة التونسية آمال مثلوثي إحياء أغنيتها الشهيرة (كلمتي حرة)، بشكل أوبريت غنائي مصور جمع أكثر من أربعين فنانا من نجوم العالم العربي والعالميين لأول مرة في فيديو كليب. 


"كلمتي حرة"، أشهر وأقدم أغنيات مثلوثي التي اتخذت نشيدا للثورة التونسية منذ تسع سنوات وأطلقتها في ألبومها الأول، كما غنتها في أكبر المسارح في خمسين دولة وتم اختيارها لتعرضها لايف في احتفالية جائزة نوبل للسلام منذ خمسة أعوام، قررت آمال أن تعيد تقديمها بشكل أوبريت جماعي بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والفنانين، من بينهم السورية فايا يونان والتونسية غالية بنعلي والعراقية نادين الخالدي والفلسطينية رشا نحاس والأردنية هنا ملحس والتونسية عبير نصراوي واللبنانية جاهدة وهبي، بجانب الفلسطيني جوان صفدي والتونسي نور حركاتي والأردني يزن الروسان واللبناني حامد سنو من فرقة مشروع ليلى، إضافة إلى البرازيلية فلافيا كويلو والمالي تيديان ساك والألماني أيو والفلسطيني عمر كمال والفنان التشكيلي التونسي إل سيد. 


كما شهد الكليب ظهورا خاصا لنجوم الدراما والسينما التوانسة ظافر العابدين ودرة وهند صبري، واللبنانية باميلا الكيك، وبمشاركة أكثر من 18 موسيقيا وعازفا، في أكبر عمل غنائي عربي جرى تصويره خلال أزمة التباعد الاجتماعي والحجر الصحي التي فرضها فيروس كورونا، حيث صور كل فنان مقطعه الخاص من منزله، وجرى دمج جميع المشاهد معا والكل يغني رائعة "كلمتي حرة"، من كلمات الشاعر التونسي أمين الغزي برفقة الأوركسترا السيمفونية، بحيث يكون إجمالي المشاركين في العمل 58 فنانا وموسيقيا.
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