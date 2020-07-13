خالد الجندي يوصي الشباب: استغلوا صحتكم في طاعة الله.. فيديو

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الشيخ

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عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ينبغي على الشباب أن يستغل صحته اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويشغل وقت فراغه بالتقرب إليه.









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وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن ذلك حتى ينال رضا المولى عز وجل، ويأخذ أجر تراجع صحته في الهرم، مشيرًا إلى أن المُسن الذى يصلى على "كرسى" بسبب مرض من أمراض تقدم السن يأخذ أجر الركوع والسجود كاملًا.









وأضاف أن أجر المصلى على "كرسى" كامل لا ينقص منه شيء ، كونه واظب على الصلاة وطاعة الله عز وجل في شبابه.









وكان الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في بداية حلقة اليوم، إن من كان يصلى الجمعة، ويذهب إلى المسجد، قبل انتشار وباء كورونا، يحصل على أجره كاملًا كأنه يصلى فى المسجد وبركة دخوله، وخطواته، لأن الأمر ليس بيده وإنما هناك عذر كبير منعه.



