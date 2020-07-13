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ديني

خالد الجندي يوصي الشباب: استغلوا صحتكم في طاعة الله.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:46 م
خالد الجندى لـ الشباب:
خالد الجندى لـ الشباب: استغلوا صحتكم فى طاعة الله
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ينبغي على الشباب أن يستغل صحته اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى ويشغل وقت فراغه بالتقرب إليه. 


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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن ذلك حتى ينال رضا المولى عز وجل، ويأخذ أجر تراجع صحته في الهرم، مشيرًا إلى أن المُسن الذى يصلى على "كرسى" بسبب مرض من أمراض تقدم السن يأخذ أجر الركوع والسجود كاملًا.


وأضاف أن أجر المصلى على "كرسى" كامل لا ينقص منه شيء ، كونه واظب على الصلاة وطاعة الله عز وجل  في شبابه.


وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في بداية حلقة اليوم، إن من كان يصلى الجمعة، ويذهب إلى المسجد، قبل  انتشار وباء كورونا، يحصل على أجره كاملًا كأنه يصلى فى المسجد وبركة دخوله، وخطواته، لأن الأمر ليس بيده وإنما هناك عذر كبير منعه.


وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن كل جمعة يأخذ اجره كاملا وهو لا يتحرك من المسجد، سوى انه يصلى الجمعة ظهرا فى بيته، وكذلك من كان يذهب الى المسجد يصلى الفروض الخمس فى وقتها يحصل على اجره كاملا.
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