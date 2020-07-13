مفاجأة.. قطر تعرض استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عرضا رسميا من قبل إحدى الشركات لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بقطر المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.





وأكدت التقارير أن هناك شركة خاصة تقدمت بعرض رسمي للكاف من أجل حصول قطر على تنظيم نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات.





وشهدت السنوات الماضية تعاونا بين الكاف وقطر بشأن بطولات الاتحاد الإفريقي حيث تم إسناد آخر نسختين من منافسات كأس السوبر الإفريقي لها.





وكان الاتحاد الكاميروني أكد في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين علي تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.





يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان كاف في انتظار موافقة الاتحاد الكاميروني ليستضيف ملعب جابوما مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال سيدو مبومبو نجويا رئيس الاتحاد الكاميروني في مؤتمر صحفي: "أخطرنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاعتذار عن عدم استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا".





وعلم " صدى البلد " أن الاتحاد الإفريقي قرر عقد اجتماعا عاجلا الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم الدولة المستضيفة إلى نهائيات أبطال إفريقيا بشكل رسمي.





ويعد المغرب حاليا مرشحا قويا لاستضافة مباريات البطولة خلال الفترة المقبلة، كما تعد تونس أيضا مرشحة لاستضافة المباريات على ملاعبها أيضا.





وفى السياق ذاته، يدرس اتحاد الكرة المصري الترشح لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ويمتلك الكاف أيضا عرضا رسميا من إحدى الشركات لإقامة نهائيات المسابقة الأكبر فى أفريقيا بدولة الإمارات.