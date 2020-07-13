نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى بنى عبيد التخصصى

قام هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اليوم بزيارة مستشفى بنى عبيد التخصصى وذلك لتفقد الاعمال الجارى تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة مستشفى بنى عبيد التخصصى على الطبيعه وذلك بتكلفة تبلغ 250 مليون جنية كمرحله اولى بحضور حاتم قابيل رئيس مركز ومدينه بنى عبيد ومكرم رضوان عضو البرلمان عن بنى عبيد ومسئولى قطاع الصحة والشركة المنفذه القائمة على اعمال التطوير للمستشفى.





ويأتى ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحسين الدائم لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع المستمر فى تنفيذ المنشآت الصحية بالمحافظات المصرية، وتكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





وقال نائب المحافظ ان الزيارة استهدفت تفقد أعمال التجديد والتطوير الجاريه فى المستشفى وتفقد مبنى المستشفى القديم الموجود به الإداره الصحيه الحاليه .





واشار نائب المحافظ الى انه تم ايضا تفقد المكان المقترح لنقل الادارة الصحية ومكتب الصحة المشار اليهما داخل استاد ببنى عبيد الرياضى وذلك بهدف تمكين الشركة المنفذه من اتمام اعمال التطوير على اكمل وجه ممكن وسرعة دخولها بعد انهاء تطويرها ورفع كفائتها لخدمه اهالى المنطقة بالكامل.





كما تضمن برنامج زيارة نائب المحافظ ايضا تفقد المكان المقترح لنقل الإداره الصحيه به داخل الاستاد وفقا لشروط محدده كما تفقد إستاد بنى عبيد الرياضى الملاعب والفندق وأعمال التطوير التى تتم داخل النادى .





الجدير بالذكر ان المستشفى مقامه على مساحة 4 آلاف متر مربع وبها مختلف الاقسام الطبية بالاضافة الى انه يوجد بها مبنى قديم يضم الادارة الصحية لبنى عبيد باقسامها المتنوعة ومكتبا للصحة هذا فضلا عن ان المستشفى تضم وحده كبيرة للغسيل الكلوى به 60 سرير و19 ماكينه غسيل كلوى.

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