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برلمان

منها تجديد السيارات القديمة.. 5 مزايا للمواطن بصندوق تحفيز الاستهلاك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:12 ص
أموال
أموال
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أحمد أيمن
أيد نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، المبادرة التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بتدشين صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، مؤكدين أنها تأتي استكمالًا للمبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، ومساعدة المواطنين خاصة محدودي الدخل على الشراء في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار معيط، خلال كلمته بمؤتمر افتتاح حي الأسمرات، أول أمس الأحد، إلى أنه سيتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك برأس مال 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط.

ويستعرض "صدى البلد" 5 مزايا لصندق تحفيز الاستهلاك:

1. زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين.

2. توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكي.

3. تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، وتقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.

4. تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة.

5. توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة.
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