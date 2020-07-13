"الوطنية للانتخابات": ارتفاع أعداد المتقدمين بأوراقهم لمجلس الشيوخ لـ 382 مرشحا

انتهى اليوم الثالث على التوالي، لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الساعة الخامسة مساء اليوم /الإثنين/ المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك عقب اغلاق ابواب لجان المتابعة في 27 محكمة، وتستمر عملية تقديم الأوراق لمدة 8 أيام حتى السبت المقبل متضمنة يوم الجمعة كيوم عمل.





وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض - في تصريح اليوم - إن لجان المتابعة أغلقت ثالث أيام باب الترشح بعد أن تلقت 59 مرشحا سواء بالنظام الفردي (مستقل أو حزبي) أو بنظام القوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا في الأيام الثلاثة الماضية 382 مرشحا.





وأوضح أن لجنة الفحص والبت في صفات المرشحين تقوم بفحص الأوراق المقدمة من المرشحين والأحزاب أولا بأول، وذلك للبت في طلبات الترشح واعداد القائمة المبدئية للمرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة يوم الأحد الموافق 19 يوليو.





وأضاف أن الهيئة أصدرت القرار رقم 38 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح للانتخابات مجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين بنظامي الفردي والقوائم، ونص القرار على أن تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة "أ" وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف التي أقرتها الهيئة.





وتتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولية.





وذكر رئيس الوطنية للانتخابات أن غرفة عمليات الهيئة المشكلة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لم ترصد أي مشاكل أو معوقات تعرق سير عملية تلقى أوراق الترشح، وأنها أطمئنت على التزام المرشحين بتعليمات الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامة الطبية أثناء التقدم بأوراق الترشح، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد لاشين إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين حيث تلتزم الحياد والشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، مناشدا المرشحين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والشرعة في تقديم أوراق الترشح خاصة وأنها سمحت بإجراء وتوقيع الكشف الطبي على المترشح من ثاني من دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ.