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برلمان

«مستقبل وطن» يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الجيزة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتعليمات النائب أشرف رشاد الأمين العام للحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، نظمت أمانة تنمية الموارد بمحافظة الجيزة احتفالية لتوزيع جوائز الأمهات المثاليات.

وقال عمرو حسين هندي، أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بمحافظة الجيزة، إن الاحتفالية التي نظمتها الأمانة كان مقررًا لها فى شهر مارس الماضي تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، ولكن تداعيات تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدولة والحزب لمواجهة ذلك حال دون إقامة الاحتفالية فى موعدها، وتم الإلتزام بشكل كامل خلال الاحتفالية بكافة الإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

أشار "أمين تنمية الموارد"، إلى أن الأمانة كانت قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية والتي أسفرت عن فوز 20 سيدة بجائزة الأم المثالية، وتم بالأمس توزيع الجوائز على 15 أم مثالية عبارة عن شهادات تقدير وأجهزة كهربائية (تليفزيونات - شاشات تليفزيون - غسالات)، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توزيع 5 جوائز أخرى عبارة عن رحلات عمرة للأمهات المثاليات.

أكد "هندي"، أن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم للمرأة المصرية وتقديرًا من حزب مستقبل وطن لدورها المشهود فى مسيرة الوطن، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية الآن لها تأثير قوى فى مختلف مناحي الحياة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة حياة كريمة وبيئة نظيفة.
«مستقبل وطن» يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الجيزة
«مستقبل وطن» يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الجيزة
«مستقبل وطن» يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الجيزة
«مستقبل وطن» يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الجيزة
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