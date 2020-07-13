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محمود ذكي: المدن الجديدة تساهم في تخفيف الزحام بالقاهرة ..فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:20 م
المدن الجديدة
المدن الجديدة
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إبراهيم القادري
قال محمود ذكي عميد كلية هندسة جامعة طنطا، إن الهجرة إلى القاهرة كانت أهم أسباب اكتظاظ السكان بالعاصمة، مؤكدا أن الأعداد تزايدت بكثرة في الـ20 سنة الماضية.

وأضاف محمود ذكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي"، أن إنشاء مدن جديدة وإنشاء عاصمة إدارية جديدة خارج الحيز العمراني في القاهرة؛ سيخفف الضغط على القاهرة.

وأوضح محمود ذكي، أن القاهرة من أكثر المدن تكدسًا بالسكان على مستوى العالم، موضحا أن المدن الجديدة ستحتوي أكبر قدر ممكن من السكان.

وتابع أن القوانين الصارمة التي صدرت بشأن تجاوزات البناء ستجعل الجميع يلتزم بها ونحن كنا نحتاج إليها منذ زمن.

واستكمل أن الدولة تقوم بعمل مشاريع جديدة لتحويل جميع العشوائيات إلى مناطق آمنة.

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