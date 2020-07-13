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تعليم

امتحانات الدبلومات الفنية 2020 | إصابة طالبة بضيق تنفس ونقلها من اللجنة للمستشفى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:30 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أدى 104 آلاف و339 طالبا/طالبة من طلاب الدبلومات الفنية، امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020، التي تبلغ 227 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 872 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد ومن دون حدوث مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وتابعت لجان الإدارة ولجان الامتحانات بالنسبة للتعليم الصناعي: بقطاع القاهرة (لجنة مدرسة السلام الصناعية بنات)، قطاع الزقازيق: (لجنة مدرسة الزقازيق الصناعية بنات)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة منفلوط الصناعية المشتركة)، بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: (لجنة مدرسة الجيزة)، قطاع طنطا: لجنة مدرسة طنطا -  مدرسة كفر العبايدة (بمديرية الغربية) - لجنة مدرسة السنبلاوين (بمديرية الدقهلية)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة العمرة - لجنة مدرسة فرشوط – لجنة مدرسة نجع حمادي (بمديرية قنا)، بالنسبة للتعليم التجاري والفندقي: قطاع القاهرة: (لجنة ابن خلدون الابتدائية بإمبابة)، قطاع دمنهور: (لجنة مدرسة أبو المطامير التجارية المشتركة)، قطاع سوهاج: (لجنة البلينا التجارية المشتركة)، للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان، وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.

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ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة طالبة بلجنة مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بمديرية كفر الشيخ، بضيق في التنفس، وتم نقلها إلي المستشفى.
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