أستاذ بجامعة حلوان: لن يتم القضاء على الكتاب الجامعي إلا بـ "قرارات عليا"

أكد الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، لا اعتقد ان نظام الدمج سيقضي على الكتاب الجامعي بسبب ضعف رواتب اعضاء هيئة التدريس التي يضطر البعض لتحسين دخله من خلال بيع الكتاب الجامعي في التخصصات ذات الاعداد الكبيرة ، إلا لو صدرت قرارات عليا بتفعيل التعليم الالكتروني كما يجب ان يكون بمراجع متعددة ومصادر مختلفة، واقترن معه تحسين دخل اعضاء هيئة التدريس بزيادة رواتبهم.
وقال كامل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن مسمى الكتاب الجامعي هو مسمى يعبر عن منتهي القصور في نظام تعليمنا الجامعي.
وأوضح أن الفرق بين التعليم الجامعي وما قبله، هو اعتماد الطالب وبحثه عن المعلومات من مصادر ومراجع متعددة، لخلق مدارس فكرية مختلفة، ولفتح المجال أمام الطلاب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم كلا حسب مجهوداته وطموحاته، للاستزدادة من التخصص، ليعتادوا على البحث عن المعلومات بانفسهم حتى بعد تخرجهم.
وأكد أن الكتاب الأوحد يكون من مؤلف صاحب مدرسة فكرية واحدة، و يقدم معلومات محدودة على طبق من فضة للطلاب ليعتادوا على الكسل وبعد تخرجهم يصعب عليهم تنمية مهاراتهم وقدراتهم ولهذا يضطر البعض للالتحاق بدورات تدريبية لمسايرة التطور في التخصص بعد تخرجهم.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.
ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.