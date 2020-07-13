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تعليم

أستاذ بجامعة حلوان: لن يتم القضاء على الكتاب الجامعي إلا بـ "قرارات عليا"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:27 م
التعليم الجامعي
التعليم الجامعي
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ثابت البطل
أكد الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، لا اعتقد ان نظام الدمج سيقضي على الكتاب الجامعي بسبب ضعف رواتب اعضاء هيئة التدريس التي يضطر البعض لتحسين دخله من خلال بيع الكتاب الجامعي في التخصصات ذات الاعداد الكبيرة ، إلا لو صدرت قرارات عليا بتفعيل التعليم الالكتروني كما يجب ان يكون بمراجع متعددة ومصادر مختلفة، واقترن معه تحسين دخل اعضاء هيئة التدريس بزيادة رواتبهم.

وقال كامل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن مسمى الكتاب الجامعي هو مسمى يعبر عن منتهي القصور في نظام تعليمنا الجامعي.

وأوضح أن الفرق بين التعليم الجامعي وما قبله،  هو اعتماد الطالب وبحثه عن المعلومات من مصادر ومراجع متعددة، لخلق مدارس فكرية مختلفة، ولفتح المجال أمام الطلاب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم كلا حسب مجهوداته وطموحاته، للاستزدادة من التخصص،  ليعتادوا على البحث عن المعلومات بانفسهم حتى بعد تخرجهم.

وأكد أن الكتاب الأوحد  يكون من مؤلف صاحب مدرسة فكرية واحدة، و يقدم معلومات محدودة على طبق من فضة للطلاب ليعتادوا على الكسل وبعد تخرجهم يصعب عليهم تنمية مهاراتهم وقدراتهم ولهذا يضطر البعض للالتحاق بدورات تدريبية لمسايرة التطور في التخصص بعد تخرجهم.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
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