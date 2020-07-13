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ديني

خالد الجندي: من اعتاد صلاة الجمعة بالمسجد قبل كورونا يحصل على أجرها كاملا في زمن الوباء

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:34 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من كان يصلى الجمعة، ويذهب إلى المسجد، قبل انتشار وباء كورونا، يحصل على أجرها كاملا بعد منعه عنها بسبب الوباء.

وأضاف "الجندي"، في حلقة جديدة من برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن من اعتاد على صلاة الجمعة، ومنع منها فله الأجر كاملا في حالة عدم الأداء، لأن الأمر ليس بيده بل هناك عذر كبير منعه، والثواب يكون للخطوات للمسجد وبركة دخوله.
 
وتابع "كل جمعة يأخذ أجرها كاملا وهو لا يتحرك نحو المسجد سوى أنه يصلى الجمعة ظهرا فى بيته، وكذلك من كان يذهب إلى المسجد يصلى الفروض الخمس فى وقتها يحصل على أجره كاملا".

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