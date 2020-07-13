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محافظات

تعافي 14 مصابا بكورونا في بني سويف وخروجهم من المستشفى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:08 م
خروج وتحسن ٢٥ حاله
خروج وتحسن ٢٥ حاله جديدة مصابة بكورونا
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف تعافى ١٤ حاله من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من  مستشفى الصدر من بينهم ٤ حالات فوق ٧٠ عاما، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة .

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحةأن محافظ بنىسويف يتابع لحظيا مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة  .

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى .

وتقدم السيد الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور افرام ماجد  مدير مستشفى الصدر  على المتابعه المستمره للمستشفى .
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