تعافي 14 مصابا بكورونا في بني سويف وخروجهم من المستشفى

أعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف تعافى ١٤ حاله من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الصدر من بينهم ٤ حالات فوق ٧٠ عاما، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة .





وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحةأن محافظ بنىسويف يتابع لحظيا مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة .





من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى .





وتقدم السيد الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور افرام ماجد مدير مستشفى الصدر على المتابعه المستمره للمستشفى .