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حملة دولية للترويج للسياحة المصرية بعد أزمة كورونا .. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:15 م
السياحة المصرية
السياحة المصرية
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إبراهيم القادري
قال بهاء محمد أدمن جروب "ترافيل سيكريت "، إن مصر بدأت تفتح أبوابها للسياحة بعد التعايش مع كورونا، مؤكدا أن السياحة الداخلية والخارجية تعمل الآن في مصر.


وأضاف بهاء محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الجروب يعمل على نشر تجارب الأعضاء الذين ذهبوا إلى مصر أو خارج مصر بغرض السياحة.


وأوضح بهاء محمد، أن هذا الجروب يجمع بين العرب والأجانب والمصريين، موضحا أنه رسالة من الشباب المصريين وحملة ترويجية للسياحة المصرية فى الخارج حتي يؤكدوا ان مصر بها العديد من الأماكن الرائعة .


وتابع ان هناك الكثير من الشباب المصريين الذين لم يروا هذه الاماكن في مصر وعندما شاهدوها علي الجروب قاموا بزيارتها .


واستكمل أن هناك أبطالا من ذوى الاحتياجات الخاصة قاموا بمشاركة صور رحلاتهم داخل مصر علي الجروب .
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