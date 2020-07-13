حملة دولية للترويج للسياحة المصرية بعد أزمة كورونا .. فيديو

قال بهاء محمد أدمن جروب "ترافيل سيكريت "، إن مصر بدأت تفتح أبوابها للسياحة بعد التعايش مع كورونا، مؤكدا أن السياحة الداخلية والخارجية تعمل الآن في مصر.









وأضاف بهاء محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الجروب يعمل على نشر تجارب الأعضاء الذين ذهبوا إ لى مصر أو خارج مصر بغرض السياحة.









بهاء محمد، أن هذا الجروب يجمع بين العرب والأجانب والمصريين، موضحا أنه رسالة من الشباب المصريين وحملة ترويجية للسياحة المصرية فى الخارج حتي يؤكدوا ان مصر بها العديد من الأماكن الرائعة . وأوضحوالأجانبوالمصريين،يؤكدوا









وتابع ان هناك الكثير من الشباب المصريين الذين لم يروا هذه الاماكن في مصر وعندما شاهدوها علي الجروب قاموا بزيارتها .







