أوشك على الانحسار.. عميد صيدلة القاهرة: كورونا لا يتوحش عندما ينتقل من فرد لآخر داخل مصر

قالت الدكتورة أمنية خليل عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، إن طبيعة فيروس كورونا في مصر لا يختلف كثيرا عن المتواجد في أوروبا والصين وأمريكا.





وأضافت أمنية خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" فيروس كورونا لا يتوحش عندما ينتقل من فرد لآخر داخل مصر ولا يوجد تغيير في طبيعته ". لآخر





وتابعت:" شراسة فيروس كورونا لم تزداد خلال الشهور الماضية، وهناك بارقة امل في انحسار انتشار فيروس كورونا في مصر وهناك انخفاض في الأعداد المصابة".





وأكملت:" هناك مصابين كثر أصيبوا بفيروس كورونا و لم تظهر عليهم أعراض ".





واضافت عميد صيدلة القاهرة:" على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وتناول الأطعمة المقوية لجهاز المناعة"، وتابعت:" لا يجوز أخذ الفيتامينات بدون إرشاد طبي وأي دواء يتم اخذه بدون إرشاد طبي في منتهى الخطورة".



