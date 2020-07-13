AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أوشك على الانحسار.. عميد صيدلة القاهرة: كورونا لا يتوحش عندما ينتقل من فرد لآخر داخل مصر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:06 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة أمنية خليل عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، إن طبيعة فيروس كورونا في مصر لا يختلف كثيرا عن المتواجد في أوروبا والصين  وأمريكا.

وأضافت أمنية خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" فيروس كورونا  لا يتوحش عندما ينتقل من فرد لآخر داخل مصر ولا يوجد تغيير في طبيعته ".

وتابعت:"  شراسة فيروس كورونا لم تزداد خلال الشهور الماضية، وهناك بارقة امل في انحسار انتشار فيروس كورونا في مصر وهناك انخفاض في الأعداد المصابة".

وأكملت:"  هناك مصابين كثر أصيبوا بفيروس كورونا و لم تظهر عليهم أعراض ".

واضافت عميد صيدلة القاهرة:"   على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وتناول الأطعمة المقوية لجهاز المناعة"، وتابعت:"  لا يجوز  أخذ الفيتامينات  بدون إرشاد طبي  وأي دواء يتم اخذه بدون إرشاد طبي في منتهى الخطورة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيدلة القاهرة: سجلنا 24 بحثا علميا لإيجاد علاج لكورونا.. فيديو

أخبار التوك شو: موعد انتهاء الموجة الحارة.. أعراض أخرى لـ كورونا.. بدء فتح بعض الفنادق

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

بالأسماء.. 12 شهيدا بين صفوف الصيادلة

تسبب أكسدة الدم.. طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات.. فيديو

أقل شراسة منذ ظهوره.. المصل واللقاح: سلالة كورونا في مصر أقل خطورة من مثيلتها في أوروبا والعالم

ترشيحاتنا

عمرها الافتراضي 3 أضعاف النقود الورقية.. مميزات العملات البلاستيكية فئة 10 جنيهات

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم إلى البرلمان القادم

حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

أردوغان فقد عقله.. شاهد | الرئيس التركي يعد بعدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ويصفه بـ "الفخ"

AdvertisementS

حقيقة رسوب 80 ألف طالب في فيزياء الثانوية العامة هذا العام .. التعليم توضح

الشقة بمليون جنيه.. تفاصيل إزالة أكبر برج بالجيزة يملكه كبار المقاولين.. شاهد

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا.. فيديو وصور

باشاغا البديل.. أحمد موسى يعلن تفاصيل الانقلاب الناعم على فايز السراج

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ١٣-٧-٢٠٢٠

مصر و4 دول تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل اتفاق أردوغان والسراج

قمة إفريقية مصغرة .. الدول الثلاث ترفع تقارير منفصلة غدا إلى رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة

واقعة مؤلمة.. كلب ينهش جسد بنت البواب حتى الموت في الغربية

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

تقديرا لإنجازاته التنموية.. منح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

بعد صورة حمام السباحة.. 10 صور لـ رانيا يوسف تستفز جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكروس أول نتاج تعاون بين شركتى سوزوكي وتويوتا.. صور

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد