السفير محمد حجازي: مخطط تركيا فى ليبيا مشبوه ويضر بالأمن والاستقرار الدوليين .. فيديو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لأول مرة تطلق فكرة العقوبات التي من شأنها أن تردع النظام التركي علي العديد من الممارسات وهذه الفكرة سيقوم بتطبيقها الاتحاد الأوروبي .
وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها أردوغان هو التنقيب في شرق المتوسط والتحرش بقبرص واليونان وتدخلها مع حكومة ليبيا التي لم يعترف بها البرلمان الليبي أو دولة في العالم.
وأوضح محمد حجازي ، أن هناك مخالفات كثيرة تقوم بها تركيا وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي يتصدى إلى هذه المخالفات لأنها تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي.
وتابع : أن محاولة تحويل ليبيا إلى سوريا هو مخطط مشبوه من تركيا سيضر بالأمن والاستقرار الدولي.
واستكمل : أن ردع تركيا مسؤولية اقليمية ودولية واكد علي ان الاتحاد الأوروبي مطالب بوقف التوجه التركي الهادم .