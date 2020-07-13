كشف حساب فريق البنك الأهلي بالقسم الثاني قبل استئناف الدوري

حصد فريق البنك الأهلي 35 نقطة محتلا المركز الثانى بفارق الأهداف عن فريق بني سويف صاحب المركز الأول، فاز بـ10 جولات، وتعادل في 5 جولات، وخسر جولتين، وسجل 22 هدفا، وتلقي 9 أهداف.











ونستعرض هدافي فريق البنك الأهلي بعد خوض 17 جولة :





عمرو عزت 7 أهداف







إسلام سولارى 5 أهداف







محمد مصطفي 3 أهداف







عبدالرحمن لعبة هدفين







علي صابر هدف







أحمد حامد هدف







محمد حامد هدف







أندريا هدف







محمد عبدالمجيد هدف









وتنتظر أندية القسم الثاني قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو استكمال المسابقة.