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أخبار البلد

حسين منصور: رئيس هيئة الغذاء صاحب الحق في إعدام الأغذية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:17 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شيماء مجدي
كشف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الهدف من إنشاء الهيئة والدور والمبادئ التي تحكم عملها وخطتها المستقبليه نحو تداول وتصدير واستيراد غذاء آمن تماما وخال من أي مسببات مرضية، موضحا أن الهدف هو ضمان حماية سمعة الصادرات الغذائية المصنعة والطازجة ودعم الاقتصاد المرتبط بالأغذية المصدرة وفي نفس الوقت رفع كفاءة الافراج عن الصادرات عند نقط الخروج.


وأضاف منصور خلال كلمته في جلسة « التصدير بين طموحات الدولة ودور سلامة الغذاء» من اليوم الثاني لمؤتمر «تحديات الزراعة في عصر كورونا» والذي نظمته مؤسسة اجري توداي، أن ركائز نظام الهيئة تتمثل في الإدارة الوقائية والرقابة على التعبئة والافراج العاجل مع تبسيط الاجراءات، أما مبادئ نظام الهيئة فتتمثل في الشفافية للتدخلات والتشريعات والتوافق مع الممارسات العالمية وعدم التمييز الرقابي بين الأغذية المحلية والمصدرة والمستوردة ونهج التحفيز من خلال تقليص مدد التفتيش على الحدود ونهج تفاعلي يركن على التحسين المستمر.


وأشار إلى أن قانون الهيئة يعطي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الحق في إصدار قرارات اعدام الأغذية ووقف التراخيص وإيقاف الإنتاج وغلق الاماكن وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة، ويلتزم مشغلة المنشآت الغذائية والعاملون بالتعاون مع الهيئة لأي غذاء متداول في السوق.


وأوضح أن الهيئة وضعت تطبيقات وإجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات للتأكد من توافر الاشراف المناسب على متداولي الغذاء وضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة بما يتماشى والأعمال المسندة إليهم، كذلك حصول المسئولين على وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناسب في هذا المجال.


وفيما يتعلق بالرقابة على الصادرات والواردات، أكد أن الهيئة هي المسئولة عن ذلك وأنه يتم منح شهادة صلاحية من خلال شركات مسجلة في الهيئة وتضمن أن تعمل بشكل صحيح، لافتا إلى أن الهيئة لا تملك معامل ولكن تتعامل معها.


وفيما يتعلق بالرقابة على الزراعة، أشار إلى أنها تتم على مراحل تركز في العام الأول على المبيدات بالتطبيق الأمن لها على جميع الزراعات في مصر، وفي العام الثاني يطبق على المياه وهكذا حتى نصل إلى تقديم غذاء آمن تماما للمواطن المصري.


وأعلن «منصور» أن الهيئة نجحت في تسجيل 255 محطة تعبئة و280 مركزا للتعبئة و63 موردا أوليا وذلك منذ إنشاء الهيئة العام الماضي.
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