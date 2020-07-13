جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الزراعة

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الزراعة والذى سبق وأعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.









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وأشار رئيس جامعة طنطا ، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية الزراعة ضمت: الدكتور أحمد عبد الفتاح البارودي أستاذ ورئيس قسم الأراضي والمياه، والدكتور أسعد عبد القادر دربالة أستاذ بقسم الهندسة الزراعية والقائم بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمجد عبد الغفار الجمال أستاذ ورئيس قسم المحاصيل، والدكتور سعد زغلول الدمراوى أستاذ ورئيس قسم الانتاج الحيواني، والدكتور شريف عبد الونيس جبر أستاذ فسيولوجيا الحيوان وعميد الكلية، والدكتور طارق ذكي فودة أستاذ قسم الهندسة الزراعية، والدكتور عيسوي قاسم رزق أستاذ قسم الأراضي والمياه ووكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد محمد أحمد أستاذ قسم البساتين ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.







