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محافظات

محافظ الغربية: نقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:52 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، موضحا أن خدمة المواطنين والصالح العام أولوية قصوى.

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جاء ذلك خلال استقباله لوفد حزب الغد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد ابراهيم شهاب امين عام حزب الغد بالغربية الفاعليات التي نفذها الحزب لخدمة المواطنين في الفترة السابقة، كما أبدي أمين الحزب استعداده لتوفير منافذ لبيع المواد الغذائية والكمامات وكافة مستلزمات الوقاية وبيعها بأسعار رمزية للمواطنين.

حضر اللقاء المهندس حاتم السيد شعبان الأمين العام المساعد للحزب، ومصطفي محسن منير أمين الشباب ، وايناس محمد خاطر أمينة المرأة، ونجاة ابراهيم حواش أمين البحث العلمي ، ياسر الصواف أمين الاتصال السياسي .
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