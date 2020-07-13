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"الديهي": "الأسمرات 3" انتصار تاريخي للدولة المصرية على الفقر والعشوائية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:57 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما يحدث الآن في مصر تطبيق حرفي وواقعي لمفهوم العدالة الاجتماعية، وإعادة توسيع وبناء الطبقة الوسطى بمفاهيم جديدة وفقًا لآليات جديدة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ما تم افتتاحه بالأمس بحي الأسمرات مشهد حضاري غير مسبوق، معقبًا: "من يراها يظن أن الدولة وضعت كل فلوسها في تحقيق العدالة الاجتماعية".

وتابع، أنه لو لم يقدم هذا الرئيس وهذه الحكومة سوى التطبيق الحقيقي للعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الطبقة المتوسطة لكفاها، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية كانت كلمة سيئة السمعة من قبل، على ألسنة الساسة.

وأضاف "الديهي"، مخاطبًا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، أن هذه أحد حقوق الإنسان التي كانت ضائعة وعادت من جديد، هذه فريضة الجهاد الحقيقي لإنقاذ المواطن المصري من براثن الفقر ونقله لحياة كريمة، معتبرًا أن مدينة الأسمرات 3 انتصار تاريخي للدولة المصرية ضد الفقر والعشوائية، معقبًا: "من أنقذ الناس من المناطق العشوائية إن شاء الله منصور وربنا هينصره".
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