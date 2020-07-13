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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كليتي التربية الفنية والموسيقية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:59 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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كريم ناصر
كشفت جامعة حلوان تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على لجان كليتي التربية الفنية والتربية الموسيقية وذلك لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية النهائية للعام الجامعى ٢٠١٩ /٢٠٢٠.

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وأوضح رئيس الجامعة إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات وتوفير الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين داخل جميع الكليات، وذلك وفق خطة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع داخل الجامعة أثناء فترة الامتحانات. 

وأطمان رئيس جامعة حلوان على تطبيق جميع الكليات الإجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات وكذلك استخدام الكاشفات الحرارية أمام اللجان وارتداء الطلاب الكمامات وتوفير أدوات التعقيم مع التأكيد على استخدام كل طالب ادواته الشخصية. 

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وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة التي أجراها على لجان الامتحانات بكليتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، على ضرورة تطبيق قواعد التباعد بين الطلاب مع الحرص على اتساع المسافات داخل اللجان وتوفير التهوية اللازمة في اللجان.

كما اطمأن رئيس جامعة حلوان على الطلاب خلال أداء الامتحانات ومستوى أسئلة  الامتحان من خلال تعليقات الطلاب للتأكد من عدم وجود غموض في الاسئلة.
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