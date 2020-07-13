أهالي ملوي يستغيثون بسبب تكرار انقطاع الكهرباء

استغاث أهالي قرية نزلة البرشا مركز ملوي بمحافظة المنيا بموقع صدى البلد الإخباري، بسبب انقطاع الكهرباء بشكل متواصل يوميا دون اي سابق انذار وضعف الاضاءة بشكل مستمر بالساعات ما يسبب تلف الأجهزة المنزلية.









وأكدوا أن انقطاع الكهرباء المتكرر بسبب عدم تحمل محول الكهرباء بالقرية الضغط الزائد علي الكهرباء ويفصل المحول الكهرباء تلقائيا من جراء نفسه.









ويناشد الاهالي وزير الكهرباء استبداله بمحول كهرباء قدرته أكبر وأقوي حيث أن محول الكهرباء الحالي يقوم بتغذية جزء كبير من منازل القرية علي الرغم من ضعف قدرته و عدم تحمله ضغط السكان.









وتقدم الاهالي بالشكوى للمركز التابعة له القرية بسبب تكرار المشكله يوميا دون حل ويتمنون إيجاد حل للمشكلة.









للتواصل مع الاهالي: 01150079751







