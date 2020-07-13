القوى العاملة: قانون العمل الجديد يحفظ كرامة العامل ويجذب الاستثمار.. فيديو

قال محمد علي العزوني، المحامي وعضو اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة ، إن قانون العمل القديم كان مجحفًا بحق العامل ولا يوفر له الحماية، ويجعله طيلة الوقت الطرف الأضعف في علاقة العمل، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يُعيد للعامل كرامته وحقوقه، حيث نص على وجود محاكم خاصة بنظر قضايا العمال.





وأضاف "العزوني"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر قناة " المحور "، أن القانون يجذب الاستثمار الأجنبي ويُعزز ثقة المستثمر في الوضع الاقتصادي بمصر، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد حرص على مراعاة تدريب العامل وتأهيله قبل دفعه إلى سوق العمل، علاوة على كفالة حقوق للعامل المصري تجعله يتميز عن نظرائه في الدول الأخرى.





وأكد عضو اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة، أن القانون نظم عملية الجزاءات والعقوبات التي توقع علي العامل من قبل رب العمل حتى لا يتعرض العامل للظلم، موضحًا أن القانون الجديد تلافى المواد التي شابها العوار وتم الطعن عليها في وقت سابق.