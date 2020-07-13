أستاذ جامعي: التعليم الهجين يلغي الإرشاد الأكاديمي ويفقد الطلاب للقدوة والمثل الأعلى

أكد الدكتور عبد الله سرور عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر- تحت التأسيس، أن نظام التعليم الهجين لجأت إليه وزارة التعليم العالي بسبب الواقع الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.





وقال سرور : لا أحد يدري متى تنتهي الجائحة، ولذا تم اللجوء إلى حلول وسط مثل التعلم عن بعد.





وأوضح في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن التعليم عن بعد يمثل مشكلة كبري للطلاب في عملية المتابعة، لعدم وجود بنية تحتية مثل خطوط الانترنت ، وعموما هذه الفكرة تحرم الطلاب من فكرة القدوة ومن التعامل المباشر مع الاستاذ ، و بذلك يلغي الارشاد الاكاديمي.





وقال أن الخلاصة أن هذه الفكرة تقليد لما تفعله وزارة التربية والتعليم، التي تعاني نقصا شديدا في إعداد المعلمين وأعداد الفصول فلجأت الي هذه الفكرة هروبا من عجزها عن حل هذه المشكلات.





الجدير بالذكر أن الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.









ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.