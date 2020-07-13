AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أستاذ جامعي: التعليم الهجين يلغي الإرشاد الأكاديمي ويفقد الطلاب للقدوة والمثل الأعلى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:26 م
امتحانات السنوات
امتحانات السنوات النهائيه
Advertisements
ثابت البطل
أكد الدكتور عبد الله سرور عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر- تحت التأسيس،  أن نظام التعليم الهجين لجأت إليه وزارة التعليم العالي بسبب الواقع الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.

وقال سرور : لا أحد يدري متى تنتهي الجائحة، ولذا تم اللجوء إلى حلول وسط مثل التعلم عن بعد.

وأوضح في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن التعليم عن بعد يمثل مشكلة كبري للطلاب في عملية المتابعة، لعدم وجود بنية تحتية مثل خطوط الانترنت ، وعموما هذه الفكرة تحرم الطلاب من فكرة القدوة ومن التعامل المباشر مع الاستاذ ، وبذلك يلغي الارشاد الاكاديمي.

وقال أن الخلاصة أن هذه الفكرة تقليد لما تفعله وزارة التربية والتعليم، التي تعاني نقصا شديدا في إعداد المعلمين وأعداد الفصول فلجأت الي هذه الفكرة هروبا من عجزها عن حل هذه المشكلات.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.


 ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين"، والذي يجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون نظاما دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نهاية كورونا.. الأعلى للجامعات: 40 % تعليم عن بعد للكليات العملية.. و50 % للنظرية

تأجيل امتحانات وعودة الجامعات.. 8 تصريحات نارية ترصد مصير الطلاب في ظل كورونا

خطة العام الجامعي الجديد تثير الجدل.. مطالبات بتأهيل أعضاء هيئة التدريس قبل التطوير.. وأصوات تنادي بمعالجة مشكلة الإنترنت لضمان نجاح التطبيق

أستاذ جامعي: «التعليم الهجين» توجه عالمي ثابت بسبب كورونا أو بغيرها

أستاذ جامعي: تطوير قدرات أساتذة الجامعات شرط نجاح التعليم الهجين

أستاذ جامعي: التعليم الهجين مفيد للكليات النظرية.. ونعاني سوء خدمات الإنترنت

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء يتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كورونا.. فيديو وصور

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

مصر تسير على خطى الكبار.. تعرف على دول استخدمت الغاز الطبيعي بدلا من البنزين في مركباتها

مشهد مرعب .. بلطجية يهاجمون سائق سيارة ويطعنونه بعنف وسط الشارع .. فيديو

باشاغا البديل.. أحمد موسى يعلن تفاصيل الانقلاب الناعم على فايز السراج

التدخل في سرت والجفرة.. المسماري: السراج كومبارس تستخدمه تركيا لتنفيذ مخططها لنهب ثروات ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها