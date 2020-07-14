الفرق بين الكَره والكُره في الإسلام .. خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرقا بين الكره بفتح الكاف، والكره بضمها.





وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الكره بضم الكاف، هو أمر ملزم ليس للإنسان اختيار فيه، أما الكره بفتح الكاف فللإنسان رفضه أو عدم فعله باختياره.





واستشهد الجندي، بقوله تعالى "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ".





وأشار إلى أن الأمور التي اختص الله بها بعض الناس يترتب عليها مشقة مثل الجهاد في سبيل الله والحمل، فالأولى يقوم بها الرجل والثانية مفروضة على المرأة بطبيعة حال كل منهما، ولكل منهما أجر ما يفعله.